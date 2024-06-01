В Грузии сделали медицинскую страховку обязательной для въезда иностранцев

Медицинская страховка, действующая на протяжении всего времени пребывания, станет обязательной для иностранных граждан, въезжающих на территорию Грузии. Об этом сообщили в МИД России.

Изменения действуют с 1 июня. Ранее медстраховки для иностранцев в Грузии были добровольными.

По данным Ассоциации туроператоров России, при отсутствии страховки придется оплатить штраф в 300 лари (около 10,2 тысячи рублей), сумма взыскания вырастет втрое, если не уплатить его в течение месяца. Операторы советуют оформлять необходимые документы не позднее чем за пять дней до въезда в Грузию. Минимальная сумма страхового покрытия для экстренных амбулаторных услуг должна составлять не менее 5 тысяч долларов или евро, для стационарного лечения — не ниже 30 тысяч.

Стоимость страховки зависит от возраста туриста, условий страхования и тарифов страховой компании, продолжительности поездки. В среднем документ для десятидневного путешествия обойдется в 1,5 - 3 тысячи рублей.

