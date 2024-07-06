В Греции полиция запретила семейный парад Family pride

Полиция Греции запретила проведение семейного парада Family pride в защиту традиционных семейных ценностей в районе Палео Фалиро на юге Афин в связи с «угрозой общественной безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление Аттики.

Афинские правоохранители запретили проводить акции организации El Hero в защиту семьи и ее противников — организаций «Инициатива антифашистов из южных пригородов и солидарность» и «Инициатива против family pride», которые должны были пройти в субботу под открытым небом.

«Указанный запрет введен, поскольку одновременное проведение вышеуказанных собраний... представляет серьезную угрозу общественной безопасности и грозит серьезным нарушением социально-экономической жизни на конкретной территории», — отметили в полиции.

По ее данным, акция помешает движению автомобилей, пешеходов, общественного транспорта, работе инфраструктуры и социальных объектов. Также правоохранители указали, что организаторы в нарушение установленного порядка не уведомили о планах пригласить «широкую общественность» поучаствовать в публичном собрании.

