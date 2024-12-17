В грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив появились новые направления

Стартовала заявочная кампания второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) для реализации проектов с 2025 года.

Авторы творческих проектов смогут подать заявки по 12 направлениям. Среди них «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей» и «Многонациональный народ». При этом в форму заявки ПФКИ добавили специальный блок, в котором участники смогут отметить одну из 17 традиционных ценностей, которой соответствует подаваемая заявка. К соответствующим ценностям относят в том числе жизнь, патриотизм, высокие нравственные идеалы и крепкую семью.

«Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты», – заявила генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Подать заявку можно в электронном формате. В день старта конкурса на сайте ПФКИ пройдет вебинар Карманова для помощи в подготовке заявок. Получить ответы на актуальные вопросы также можно в чат-боте конкурса.

Помимо прочего в городах присутствия фонда состоятся очные мероприятия, которые помогут в проработке творческих проектов и составлении грантовых заявок, которые будут принимать с 17 декабря по 6 февраля.

Также с 2025 года будет запущено новое направление работы ПФКИ – оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина. За 12 проведенных конкурсов фонд рассмотрел 85 043 заявок, гранты получило более 8,3 тысячи проектов. Общая сумма поддержки составила 31 миллиард рублей.

