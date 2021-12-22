В Госдуму внесён проект о проверке ФСБ и МВД желающих получить оружие

Проект закона о проверке кандидатов на получение оружия подразделениями Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел внесен сегодня в Государственную думу. Об этом сообщил в соцсетях один из авторов законодательной новеллы, руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Документ представлен на рассмотрение в заключительный день осенней сессии нижней палаты парламента. Авторы предлагают организовать проверку всех кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. Кроме того, проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок процедуры должно определять правительство.

В случае появления достоверной информации о причастности кандидата к организованной преступности или о намерениях использовать оружие в незаконных целях об этом оповестят Росгвардию. Будет наложен запрет на выдачу разрешение сроком на один год. Решение можно будет обжаловать через суд.

Хинштейн подчеркнул, что на этом работа по усилению государственного контроля за оборотом оружия не закончится.

