В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков в сети

НСН-«Культурный гид» В Москве 1 апреля выступят «Пилот», Ёлка, «Аффинаж», «Запрещенные барабанщики», «Монгол шуудан» Лидер «Пилота» Илья «Черт» рассказал НСН о туре по городам «25 лет группе» Среди популярных театральных постановок уикенда - «Дядя Жорж», «Житие FM», «Общага-на-крови» Илья «Черт» признался в любви к фантастике