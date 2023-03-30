В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков в сети
30 марта 202318:09
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru