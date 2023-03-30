В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков в сети

Пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете, внесён на рассмотрение в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаказаниеИнтернетНаркотикиГосдума

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