Больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе и на Кубани

Больше всего пенсионеров проживают в Московском регионе и Краснодарском крае, на них приходится 16% граждан старшего возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, в Москве живут 3 млн работающих и неработающих пенсионеров, в Подмосковье - 1,95 млн, на Кубани - 1,6 млн.

Также в число с регионов с наибольшим количеством получателей пенсий входят Санкт-Петербург (1,44 млн), Свердловская (1,25 млн) и Ростовская (1,15 млн) области, Башкирия (1,12 млн) и Татарстан (1,1 млн). Кроме того, в десятку регионов вошли Тюменская область, где прописано свыше 1 млн пенсионеров, и Челябинская область с 978 тысячами получателей пенсий.

Между тем в РФ с 1 января подорожал пенсионный балл, его стоимость выросла с 60,6 тысячи рублей до 65,6 тысячи, пишет 360.ru.

