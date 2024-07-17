В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала в регионах
Депутаты партии «Справедливая Россия-За правду» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединения.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, депутаты выступили с инициативой, чтобы стимулировать рождаемость в субъектах с низким суммарным коэффициентом рождаемости «ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства». Законопроект предлагает увеличить вдвое размер маткапитала для регионов с коэффициентом ниже 1,3, в полтора раза — в субъектах с коэффициентом ниже 1,75, в 1,3 раза — на территориях с коэффициентом рождаемости ниже 2,1.
Согласно документу, решение об увеличении выплаты в регионах будет приниматься правительством ежегодно на основании статистических данных, зарегистрированных годом ранее.
По данным ТАСС, инициатива справедливороссов получила отрицательный отзыв кабмина.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что программу материнского капитала в России продлят «до конца десятилетия», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минэнерго: Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние максимумы
- СМИ: Германия в два раза сократит помощь Украине в 2025 году
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала в регионах
- Россияне чаще других иностранцев приобретали недвижимость в Турции
- Опрос: 10% россиян готовы поверить в инопланетян, если их признает президент
- Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
- В Курской области три человека ранены при атаке дронов
- ФСИН опровергла слухи о конфликте в «Лефортово» с фигурантом дела о «Крокусе»
- Актриса Голубкина впервые призналась, что ее отцом является актер Андрей Миронов
- ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru