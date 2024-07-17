В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала в регионах

Депутаты партии «Справедливая Россия-За правду» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, депутаты выступили с инициативой, чтобы стимулировать рождаемость в субъектах с низким суммарным коэффициентом рождаемости «ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства». Законопроект предлагает увеличить вдвое размер маткапитала для регионов с коэффициентом ниже 1,3, в полтора раза — в субъектах с коэффициентом ниже 1,75, в 1,3 раза — на территориях с коэффициентом рождаемости ниже 2,1.

Согласно документу, решение об увеличении выплаты в регионах будет приниматься правительством ежегодно на основании статистических данных, зарегистрированных годом ранее.

По данным ТАСС, инициатива справедливороссов получила отрицательный отзыв кабмина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что программу материнского капитала в России продлят «до конца десятилетия», напоминает RT.

