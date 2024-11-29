В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в такси

Законопроект, предлагающий обязать перевозчиков оборудовать автомобили такси системами видеонаблюдения, внесли в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект разработала группа депутатов и сенаторов от ЛДПР.

«Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров», — указано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, авторы инициативы предложили размещать в салоне такси информацию о ведении видеосъемки.

Законодатели отмечают, что видеонаблюдение — действующая профилактика правонарушений и преступлений. Подобные средства помогают обеспечить безопасность пассажиров во время чрезвычайных ситуаций, например, при авариях или конфликтах.

Между тем вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил главу Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского проверить обоснованность цен «детских» тарифов такси. Как отметил парламентарий, наличие специального кресла не может считаться основанием для существенного удорожания услуги, пишет «Свободная пресса».

