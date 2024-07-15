В Госдуму внесли законопроект о штрафах за преследование

Законопроект о штрафах за преследование в размере двух тысяч рублей при отсутствии состава уголовного преступления в действиях злоумышленника внесли в Госдуму. Документ размещен в думской базе данных.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. Законопроект предлагает дополнить Административный кодекс статьей, определяющей преследование как «систематическое совершение действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий». Они могут выражаться в попытках общения «при явно выраженном несогласии» преследуемого, в демонстрации присутствия для причинения беспокойства, в направлении сообщений, в злоупотреблении правом на поиск (или получение, передачу, производство) информацию о преследуемом и его близких родственниках. Если подобные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, нарушитель получит предупреждение или штраф в две тысячи рублей, пишет RT.

Также законопроект предусматривает введение штрафа, если преследование совершалось посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в этом случае размер взыскания составит три тысячи рублей. Наказание за преследование при повторных действиях предполагает более жесткие меры, в том числе административный арест на 15 суток.

