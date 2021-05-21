В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать российские филиалы
Закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, сообщает РИА Новости.
Инициатива, одним из авторов которой является глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, касается крупных IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что созданные иностранными интернет-компаниями филиалы, представительства или российские юридические лица, должны стать основным каналом их взаимодействия с российскими государственными и судебными инстанциями и в полном объёме представлять интересы головных офисов.
Ранее в своём Telegram-канале Хинштейн написал, что многие из IT-гигантов «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением» и предложенный законопроект «установит правила игры», сообщает RT.
В случае отказа открыть российское представительство иностранным интернет-компаниям грозит, в том числе, запрет на распространение рекламы, на проведение платежей в свой адрес, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, добавил депутат.
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