В Госдуму внесли проект об увеличении выплат пострадавшим военным журналистам

Законопроект об увеличении выплат журналистам, пострадавшим либо погибшим во время выполнения редакционного задания в особых условиях, в 2,5 раза внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с парламентарием Ярославом Ниловым. Законопроект предлагает повысить компенсации, которые редакции должны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью сотрудников при выполнении поручений в особых условиях. Выплату в случае смерти журналиста захотели поднять с 2 до 5 млн рублей, при причинении вреда здоровью и утрате трудоспособности более чем на 90% — с 1 до 2,5 млн, в случае вреда здоровью и утрате трудоспособности до 90% — со 100 до 250 тысяч за каждые десять процентов степени утраты.

Как отметил Ярослав Нилов, сумма выплат, предусмотренных законом о СМИ, не менялась с 2018 года. При этом минимальный размер оплаты труда с тех пор вырос примерно в 2,5 раза, и «очевидно, что назрела необходимость повышения указанных сумм».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к рассмотрению готовится законопроект о защите от навязывания россиянам дополнительных платных товаров и услуг, пишет RT.

