В Госдуму внесли проект о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий
В Государственную думу внесён законопроект, дающий право льготного поступления в высшие учебные заведения детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России или ставших инвалидами. Поправки разработали в партии «Единая Россия».
Как сообщил секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак, инициатива предполагает выделение специальной 10% квоты для детей таких ветеранов, либо удостоенных звания героя России. В рамках данной квоты будет организован обособленный конкурс. По оценке Турчака, в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний.
При этом детям, которые выразят желание пойти по стопам родителей-военнослужащих, будет дано право поступления в военные вузы с учётом только результатов Единого государственного экзамена. Секретарь Генсовета призвал фракцию «Единой России» в Госдуме обеспечить оперативное принятие поправок, чтобы они заработали уже в текущем году.
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