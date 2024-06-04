В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей

Законопроект о введении ежегодной выплаты ко Дню защиты детей для российских семей с детьми младше 16 лет внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе палаты.

Авторами инициативы выступили группа депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева.

«Законопроектом предлагается предоставлять родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет ежегодно выплату к Международному дню защиты детей за счет средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта предложили установить размер выплаты на уровне 20% от прожиточного минимума на душу населения и предоставлять ее 1-31 мая каждого года. Как ожидается, нововведение будет действовать с 2025 года.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили ввести единовременное пособие за рождение каждого ребенка для молодых матерей до 25 лет в размере 200 тысяч рублей, напоминает 360.ru.

