В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей
Законопроект о введении ежегодной выплаты ко Дню защиты детей для российских семей с детьми младше 16 лет внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе палаты.
Авторами инициативы выступили группа депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева.
«Законопроектом предлагается предоставлять родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет ежегодно выплату к Международному дню защиты детей за счет средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы законопроекта предложили установить размер выплаты на уровне 20% от прожиточного минимума на душу населения и предоставлять ее 1-31 мая каждого года. Как ожидается, нововведение будет действовать с 2025 года.
Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили ввести единовременное пособие за рождение каждого ребенка для молодых матерей до 25 лет в размере 200 тысяч рублей, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ откроет офисы в Луганске, Мариуполе и Донецке
- В Турции разбился военный учебный самолет
- «Смешарики» запустили бесконечный стрим «Нейрорадио» на YouTube
- Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов вызовет обратный эффект
- В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей
- Экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что его не пустили на ПМЭФ по приказу Госдепа
- «Ак Барс» объявил об уходе Радулова
- В МИД РФ опровергли отказ талибов приехать на ПМЭФ
- Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
- Экс-адвокат Пашаев опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru