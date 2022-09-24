В Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам
В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате мобилизованным россиянам 300 тысяч рублей. Среди авторов законодательной инициативы депутаты от КПРФ и «Единой России», следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.
В частности, предлагается:
- установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей;
- освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы;
- предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; - установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина;
- закрепить освобождение от налога на имущество; - установить компенсацию 50 % стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
- освободить граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования;
- предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющемуся(ейся) единственным кормильцем в семье
Деньги на эти цели депутаты предлагают предусмотреть в бюджете.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- В Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам
- Во Франции ищут «русский след» в финансировании партий
- В России вырос онлайн-спрос на консультации психологов и юристов
- Военный контракт упростит иностранцам получение гражданства РФ
- В России множатся фейк-сайты по продаже iPhone 14
- В Николаевской области ликвидировано 300 боевиков
- Врач рассказал, чем опасна плесень на продуктах
- Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
- Россияне 200 тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам частичной мобилизации
- Лидеру рок-группы «Воскресение» Романову исполнилось 70 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru