В Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам

В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате мобилизованным россиянам 300 тысяч рублей. Среди авторов законодательной инициативы депутаты от КПРФ и «Единой России», следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.

В частности, предлагается:

- установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей;

- освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы;

- предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; - установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина;

- закрепить освобождение от налога на имущество; - установить компенсацию 50 % стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);

- освободить граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования;

- предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющемуся(ейся) единственным кормильцем в семье

Деньги на эти цели депутаты предлагают предусмотреть в бюджете.



