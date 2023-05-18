В Госдуме заявили о необходимости академотпуска для студентов-добровольцев
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что студентам, желающим добровольцами отправиться в зону специальной военной операции (СВО), следует давать возможность взять академический отпуск, сообщает RT.
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Отмечается, что с соответствующим предложением парламентарий обратилась к главе Минобрнауки Валерию Фалькову.
Она напомнила, что в настоящее время академотпуск предоставляется на срок не более двух лет из-за невозможности обучения по медицинским показаниям, а также семейным и иным обстоятельствам.
Лантратова указала, что данные причины создают ряд проблем для студентов, желающих стать добровольцами, поэтому участие в СВО также следует указать в списке оснований для академотпуска.
Ранее в Карелии 18-летнего студента Андрея Васюренко задержали по подозрению в склонении граждан к государственной измене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru