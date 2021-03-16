В Госдуме заявили, что проживающие на Донбассе россияне должны участовать в выборах
Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что россияне, проживающие в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР), должны получить право голосовать на выборах в Госдуму, сообщает РИА ФАН.
Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, рассказал, что в этом заинтересованы и сами граждане РФ, проживающие на территории республик. По его словам, наиболее удобно, если бы избирательные участки для жителей Донбасса были организованы на территории ЛНР и ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР не могут объединиться в единое государство. По его словам, «по Минским соглашениям республики проходят отдельно».
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