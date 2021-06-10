В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО
В Госдуме планируют принять в третьем чтении поправку к правилам оформления ОСАГО. Она освободит граждан от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса, сообщил «Коммерсантъ».
Депутат Алексей Изотов рассказал, что после пандемии коронавируса на рынке уменьшилось количество сервисов, где можно пройти техосмотр. По его словам, владельцам автомобилей просто негде пройти проверку.
Он добавил, что проект одобрили Минтранс, Минфин, Центробанк, МВД и кабмин. Поправки могут вступить в силу уже 22 августа 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО
- МИД занимается ситуацией с арестом Клюшина
- В Польше арестовали журналиста по подозрению в шпионаже в пользу России
- «В духе Кафки». На Западе осудили признание ФБК экстремистской организацией
- Дания пустит 25 тысяч болельщиков на матчи Евро
- Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу
- В России впервые запустили зону 5G в метро
- По итогам ДТП с автобусом в Свердловской области возбуждено уголовное дело
- Собянин рассказал о планах благоустройства на севере столицы
- Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru