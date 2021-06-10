В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО

Депутат Алексей Изотов рассказал, что после пандемии коронавируса на рынке уменьшилось количество сервисов, где можно пройти техосмотр. По его словам, владельцам автомобилей просто негде пройти проверку.

Он добавил, что проект одобрили Минтранс, Минфин, Центробанк, МВД и кабмин. Поправки могут вступить в силу уже 22 августа 2021 года.

