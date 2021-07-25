В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы о национальности
В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность». Такая возможность может появится у представителей малых коренных народов. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что вопрос спорный, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан.
Ранее политик Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть графу «национальность» в паспорт. Например, в СССР указание национальности в паспорте и других документах носило обязательный характер. Национальность гражданина записывалась в эту графу на основании национальности родителей.
Ранее штампы в паспорте о регистрации брака и детях стали необязательными для россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.
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