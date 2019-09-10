В Госдуме выступили резко против повышения утилизационного сбора на авто

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, предложение Минпромторга имеет лишь одну цель – пополнение госбюджета. В беседе с НСН он раскритиковал идею министерства, отметив, что новый «налог» не имеет никакого отношения к утилизации.

«Минпромторгу, как и другим подразделениям правительства Российской Федерации, это надо для того, чтобы пополнить бюджет. Другого ответа нет абсолютно. Чем это вызвано? Какое для этого финансово-экономическое обоснование? Оно, наверняка, отсутствует. Просто “давайте повысим” и все! При том, что деньги, которые платят производители, потом включаются в конечную стоимость продукта, то есть транспортного средства. Деньги, которые платят в качестве утилизационного сбора, таковыми не являются. Потому что утилизационный сбор во всех странах направляется в специальные фонды. Как правило, это малый и средний семейный бизнес, который занимается утилизацией отжившего свой срок автомобиля. Отдельно утилизируется резина, отдельно стекло, отдельно ядовитые жидкости (тормозная жидкость, антифриз). А у нас эти деньги поступают в бюджет. Они к утилизации никакого отношения не имеют. Этот вид фактически налога не имеет целевого назначения. Поэтому это просто очередное желание чиновников получить с автовладельцев еще некую сумму», - заявил он.

В Минпромторге объяснили, что индексация необходима для того, чтобы сохранить нагрузку на импорт после сентябрьского снижения ввозных пошлин с 17% до 15%. Отмечается, что такой рост ставок сохранит барьер для импорта на уровне 30% от стоимости.

Однако, по мнению Лысакова, такое объяснение является лишь оправданием со стороны министерства. Он отметил, что увеличение утилизационного сбора никак не связано с барьером на импорт.

«Это все гладко так звучит. На самом деле, принцип простой: подешевеют машины, мы все равно их сделаем дороже. Вот и весь принцип! “Рано радуетесь, что ставка понизится. Мы повысим утилизационный сбор”. Ну, какая связь? Мы входим во Всемирную торговую организацию и пошлины должны уже давным-давно снизиться. Правительство Российской Федерации это всячески тормозило. Зачем тогда в ВТО вступать, если вы не хотите сохранять те принципы и те критерии работы, которые соответствуют этой международной организации? Поэтому всячески противилось этому правительство, придумывало новые ходы. В том числе, мы сейчас видим очередной виток очередного сбора денег с автовладельцев – повышение стоимости утилизационного сбора, который, подчеркиваю, не идет на создание инфраструктуры по утилизации», - пояснил собеседник НСН.

Ранее отсрочить повышение утилизационного сбора на подержанные автомобили попросили правительство депутаты заксобрания Приморского края. Член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов в эфире НСН одобрил предложение коллег.

