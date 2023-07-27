В Госдуме выступили против выплаты «первосентябрьского капитала»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против инициативы ЛДПР по выплате «первосентябрьского капитала» родителям школьников в размере 25% от средней зарплаты по региону не позднее, чем за месяц до 1 сентября. Об этом она заявила порталу Lenta.ru.

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По ее словам, нецелесообразно выплачивать эти деньги вне критериев нуждаемости и потребности, поскольку для одних людей это несущественная сумма, а другим гражданам она необходима.

Вместе с тем, отметила Бессараб, почти десяти миллионам семей, в которых есть дети, оказывается соответствующая помощь, размер пособия зависит от нуждаемости в нем. Это более объективная мера, чем «первосентябрьский капитал», добавила депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о необходимости ввести выплаты родителям школьников для сборов детей в школу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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