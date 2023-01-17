Госдума отклонила законопроект о ежегодной выплате школьникам

Законопроект был внесён на рассмотрение депутатами от фракции ЛДПР в апреле 2021 года. Он предполагал выплату детям-гражданам РФ 10 000 рублей в связи с началом учебного года, с индексацией один раз в год «с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год».

Авторы инициативы указали, что необходимость такой выплаты объясняется возросшими затратами родителей, собирающих детей в школу.

В правительстве РФ законопроект не поддержали, указав на отсутствие конкретизации условий получения данной выплаты. Кроме того в кабмине заявили, что средства на выплаты предлагалось брать из Фонда национального благосостояния, а это «не соотносится с целями создания указанного фонда».

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в 2022 году единовременная выплата к школе в размере 10 тысяч рублей была заменена регулярным ежемесячным пособием для нуждающихся семей, по этой причине перед новым учебным годом таких выплат для сборов детей в школу не будет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

