В Госдуме выступили против задержаний по делу «суррогатных матерей»
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову по поводу появившейся информации о планах Следственного комитета относительно одиноких отцов, которые прибегли к помощи суррогатных матерей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оригинал письма депутата.
По словам Пушкиной, то, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации не могут стать донорами, противоречит 19-й статье Конституции, провозглашающей равные права для мужчин и женщин.
Днем ранее ТАСС сообщил о том, что Следственный комитет в рамках расследования дела о торговле детьми планирует задержания мужчин, прибегнувших к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которые, в соответствии с законом, не могли быть донорами в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Таким образом им может быть предъявлено обвинение в покупке детей.
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