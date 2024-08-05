В Госдуме возмутились из-за воровства денег при очистке Волги
Информация о хищении средств, которые были выделены на очистку Волги, принята к сведению. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов.
Он отметил, что в настоящее время не имеет сведений о каких-либо конкретных действиях, направленных на решение ситуации.
По его словам, работа по строительству и введению в эксплуатацию очистных сооружений в рамках программы «Оздоровление Волги» фактически «провалена».
«У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество, кто конкретно ответственен за каждый из этих объектов. Если они не введены, федеральные деньги потрачены, значит кто-то должен понести ответственность», — заключил парламентарий.
Ранее в республике Марий Эл в рамках нацпроекта «Экология» завершили первый этап очистки водохранилища на реке Ошле, сообщает RT.
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