В Госдуме возмутились из-за воровства денег при очистке Волги

Он отметил, что в настоящее время не имеет сведений о каких-либо конкретных действиях, направленных на решение ситуации.

По его словам, работа по строительству и введению в эксплуатацию очистных сооружений в рамках программы «Оздоровление Волги» фактически «провалена».

«У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество, кто конкретно ответственен за каждый из этих объектов. Если они не введены, федеральные деньги потрачены, значит кто-то должен понести ответственность», — заключил парламентарий.

Ранее в республике Марий Эл в рамках нацпроекта «Экология» завершили первый этап очистки водохранилища на реке Ошле, сообщает RT.

