В Госдуме призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах
Нина Останина заявила НСН, что депутаты уже внесли законопроект о запрете публиковать видео и детали ЧП в школах.
СМИ не должны публиковать детали нападений и других ЧП в школах с участием детей и подростков, так как имеет характер героизации преступника, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«СМИ тоже вносят свою лепту. С одной стороны, мы бы о многих ЧП в школах не знали бы. Когда нет болезни, не ищешь лекарства, что называется. С другой стороны, как влияет эта информация на самих детей? Публикуется все во всех красках, с видео, ученик-агрессор становится героем за день, которого знает вся Россия. Это героизация тоже накладывает свой отпечаток на поведение наших детей и подростков. Зачастую появляются желающие повторить это. Поэтому мы уже внесли законопроект, чтобы никаких подробностей не публиковать, не провоцировать подростков. Пусть понимают, что надо другими способами заявлять о себе», - отметила она.
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. В Москве число преступлений несовершеннолетних выросло на 150%, это подтвердили в МВД. Подростков, в том числе из благополучных семей, все чаще вовлекают в совершение преступлений дистанционно. Только в этом году за попытки поджога и покушений на убийство возбуждены дела против четырех подростков.
- В Госдуме призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах
