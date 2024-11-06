В Госдуме призвали устанавливать стальные двери в подъездах по всей стране
В России необходимо вернуться к опыту установки стальных дверей в подъездах по всей стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
Он объяснил это тем, что такие двери надежны, практичны и просты в обслуживании. Депутат напомнил, что с 2015 года, в соответствии с постановлением правительства Москвы, для отделки входных дверей в городе необходимо использовать так называемые светопрозрачные конструкции. Парламентарий указал, что данный опыт распространился и на другие регионы, но не на всю страну опыт достаточно спорный, так как подобные двери непрактичны и недолговечны.
«Говорить о безопасности здесь тоже спорно, ведь стекло – не сталь, и злоумышленники запросто его бьют, подобных видео полно», — отметил Колунов.
Ранее стало известно, что самым важным фактором при выборе жилья для россиян стала безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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