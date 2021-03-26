В Госдуме призвали создать вакцину от коронавируса для детей
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов призвал создать детскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».
Он рассказал, что дети в основном переносят коронавирус бессимптомно, но в ряде случаев после заболевания у них развивается воспаление и признаки гипериммунного ответа. С учетом мутаций коронавируса нужно подготовить и детский вариант вакцины, сказал парламентарий.
Ранее про особенности трех российских вакцин рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
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