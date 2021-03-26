В Госдуме призвали создать вакцину от коронавируса для детей

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов призвал создать детскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что дети в основном переносят коронавирус бессимптомно, но в ряде случаев после заболевания у них развивается воспаление и признаки гипериммунного ответа. С учетом мутаций коронавируса нужно подготовить и детский вариант вакцины, сказал парламентарий.

Ранее про особенности трех российских вакцин рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.



