В Госдуме призвали создать вакцину от коронавируса для детей

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов призвал создать детскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что дети в основном переносят коронавирус бессимптомно, но в ряде случаев после заболевания у них развивается воспаление и признаки гипериммунного ответа. С учетом мутаций коронавируса нужно подготовить и детский вариант вакцины, сказал парламентарий.

Ранее про особенности трех российских вакцин рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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