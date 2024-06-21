В Госдуме предложили запретить рекламу на ресурсах нежелательных организаций

Законопроект о запрете распространения рекламы на ресурсах признанных нежелательными иностранных организаций внесен в Госдуму. Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации — предложили внести изменения в законы «О противодействии экстремистской деятельности», а также «О рекламе». Как отмечается в проекте, ограничения коснутся ресурсов организаций, которые признаны в России экстремистскими.

«Проект... является последовательным правовым шагом, направленным на пресечение распространения рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной... а также иных информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта указали на «продолжающуюся финансовую активность при движение доходов» от рекламы в пользу владельцев подобных ресурсов и других лиц, в том числе ведущих «провокационную деятельность» в отношении интересов России. В частности, некоторые пользователи в РФ продолжают пользоваться заблокированными в стране соцсетями, благодаря чему их владельцы получают доходы от рекламы и могут создавать новый контент, включая запрещенный.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламировать в СМИ и интернете услуги магов, колдунов и экстрасенсов, пишет RT.

