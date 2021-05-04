В Госдуме предложили запретить избираться депутатами лицам, причастным к экстремистским организациям

Гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, могут запретить избираться в Госдуму. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента и опубликован в думской электронной базе данных.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как указано в пояснительной записке к документу, законопроект предлагает предусмотреть, что депутатом Госдумы не имеет права быть избран «гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыЗаконопроектГосдума
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