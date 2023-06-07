В Госдуме предложили выдать силам теробороны стрелковое оружие

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергй Миронов в своём Telegram-канале заявил, что в Белгородской и Курской областях давно созданы отряды самообороны из добровольцев.

По его словам, это несколько тысяч зрелых подготовленных людей, готовых защищать родную землю, однако закон не позволяет им получить оружие, поэтому задействовать их нельзя.

Политик указал, что фракция «Справедливая Россия – За правду» готовит поправки в законодательство, которые позволят подразделениям теробороны использовать стрелковое оружие не только для учебных стрельб, но и для участия в контртеррористических операциях, а также для охраны населения и объектов инфраструктуры.

«Важно, что главы приграничных регионов категорически против раздачи оружия кому попало и очень ответственно относятся к формированию отрядов самообороны. Это служит залогом того, что в грозный час народные дружины окажут реальную поддержку нашим военным», - написал Миронов.

