В Госдуме предложили ввести внесудебную блокировку сайтов с ложными обвинениями в преступлениях
Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, который позволит без решения суда ограничивать доступ к сайтам с недостоверной информацией, касающейся обвинений в совершении преступлений. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы — единороссы первый замглавы комитета по информполитике Сергей Боярский и член комитета по регламенту Андрей Альшевских, а также глава комитета по делам национальностей справедливоросс Валерий Газзаев.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ предлагает внести новую статью в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Благодаря нововведению станет возможно ограничение доступа к интернет-ресурсам, распространяющим недостоверные сведения, которые порочат честь и достоинство или подрывают репутацию гражданина, отмечает телеканал «360».
Основанием для блокировки информационного ресурса может стать заявление в прокуратуру об удалении недостоверных обвинений в отношении лица, связанных с совершением им преступления. При этом к заявлению необходимо приобщить документы, подтверждающие ложность размещенной на сайте информации.
Согласно законопроекту, прокуратура в течение 10 дней должна проверить обоснованность предоставленных сведений, по итогам проверки будет составлено заключение о наличии оснований для удаления информации. Затем в течение 5 дней генпрокурор России или его заместитель проверят обоснованность заключения, а после обратятся в Роскомнадзор, потребовав принять меры по удалению ложных сведений.
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