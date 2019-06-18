В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за харассмент

В Госдуме готовится законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование. Автором инициативы является депутат Руслан Бальбек. Как пишет РИА Новости, по словам парламентария, в настоящее время имеется парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера – это преступление, а если приставали на улице и грязно домогались, то получается – преступления не было.

Парламентарий выразил уверенность, что реальный уголовный срок за харассмент должен привести в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью. Также он отметил, что особое внимание будет уделять случаям сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних детей, подчёркивают Известия.