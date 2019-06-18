В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за харассмент
В Госдуме готовится законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование. Автором инициативы является депутат Руслан Бальбек. Как пишет РИА Новости, по словам парламентария, в настоящее время имеется парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера – это преступление, а если приставали на улице и грязно домогались, то получается – преступления не было.
Парламентарий выразил уверенность, что реальный уголовный срок за харассмент должен привести в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью. Также он отметил, что особое внимание будет уделять случаям сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних детей, подчёркивают Известия.
В декабре НСН сообщала, что Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что подвергся на своем посту «президентскому харассменту». Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.
Американский президент подчеркнул, что именно действия его противников привели к тому, что рейтинг одобрения Трампа находится на уровне 50% - вместо положенных 75-ти. Таким образом глава Белого дома объявил их «президентском харассменте».
Он отметил, что «потерял очки», в частности, на фоне фальшивой охоты на ведьм в связи с расследование взаимодействий между его избирательным штабом и Москвой.
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