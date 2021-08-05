В Госдуме предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих

Депутаты внесут в Госдуму законопроект, согласному которому малообеспеченные семьи будут получать продовольственно-лекарственные сертификаты. Об этом сообщил соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, сертификаты необходимы для малоимущих граждан, а также для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Депутат уверен, что именной документ позволит восполнить недостаток средств в бюджетах семей. Граждане смогут приобретать лекарства и товары первой необходимости на выделенную сумму, которая предварительно составит 30% от величины среднего прожиточного минимум на душу населения.

Ранее Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России можно снизить в два раза за счет адресных выплат. По его словам, на адресную поддержку россиянам потребуется несколько сотен миллиардов рублей, что «государству по силам».

