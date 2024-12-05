В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом
В России может появиться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам депутата, в конце года в бюджет страны возвращаются значительные объемы неиспользованных средств.
Парламентарий считает, что перераспределение средств поможет нуждающимся справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов, подарков и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке.
Ранее депутаты предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники создали «новогоднюю» схему обмана на деньги
- В Москве открывается ГУМ-каток
- В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом
- Шольц намерен создать в Германии украинскую администрацию
- США: G7 завершает работу по выдаче помощи Киеву из активов РФ
- Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию
- Путин заявил, что малообеспеченные россияне испытывают дополнительную нагрузку
- США: В случае войны с КНР арсеналы исчерпаются крайне быстро
- МИД Италии: Зеленскому придется уступить, если ВС России продолжат наступать
- Небензя: На Украине в скором времени может начаться мобилизация детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru