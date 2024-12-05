В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом

В России может появиться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам депутата, в конце года в бюджет страны возвращаются значительные объемы неиспользованных средств.

Парламентарий считает, что перераспределение средств поможет нуждающимся справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов, подарков и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Ранее депутаты предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

