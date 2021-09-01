В Госдуме предложили ввести пособие для одиноких пенсионеров
Овдовевшим пенсионерам могут начать выплачивать пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, копия письма парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Как отметил Сухарев, на потерявшего супруга одинокого пенсионера накладывается не только тяжелая психологическая нагрузка, но и бытовые проблемы на фоне снижения финансовых возможностей, пишет Ura.ru.
Для поддержки данной категории граждан депутат предложил рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого ежемесячно в течение трех лет.
Эта мера стала бы значительной поддержкой для одиноких пожилых людей и помогла бы им адаптироваться к новым условиям жизни, считает Сухарев.
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