В Госдуме предложили ввести пособие для одиноких пенсионеров

Овдовевшим пенсионерам могут начать выплачивать пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, копия письма парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как отметил Сухарев, на потерявшего супруга одинокого пенсионера накладывается не только тяжелая психологическая нагрузка, но и бытовые проблемы на фоне снижения финансовых возможностей, пишет Ura.ru.

Для поддержки данной категории граждан депутат предложил рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого ежемесячно в течение трех лет.

Эта мера стала бы значительной поддержкой для одиноких пожилых людей и помогла бы им адаптироваться к новым условиям жизни, считает Сухарев.

