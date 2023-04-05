«Такой юмор нам не нужен»: Депутат назвала преступлением шутки про смерть Татарского

Ранее она попросила следователей проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, показавших «номер», в котором обыгрывалась история с вручением статуэтки Владлену Татарскому перед взрывом в Петербурге.

«Юмор на человеческой трагедии – это преступление. Люди хотят дешевой славы на крови, и общество, считаю, должно реагировать. В наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. Я отправила запрос главе СК Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку, дать правовую оценку действиям комиков и принять соответствующие меры реагирования в случае выявления нарушения», - сказала Лантратова.

Собеседница назвала кощунственными шутки, высмеивающие смерть военного корреспондента.

«Владлен был невероятно сильным человеком, он не боялся, и умел говорить правду. Люди ему верили. Он погиб как герой. […] У нас с Владленом должно было быть совместное мероприятие в Донецке, но я не смогла до него доехать, потому что попала под обстрел в Ясиноватой, когда сидела в подвалах одной из школ. Уже тогда было понимание, что такое мероприятие может когда-то оказаться последним. Он – герой. И так насмехаться, кощунственно шутить над человеком... Как можно смеяться над смертью?», - заключила она.

Видео-версию скандального выступления комиков Долгополова и Оганесяна можно посмотреть в нашем телеграм-канале «Радиоточка НСН».

