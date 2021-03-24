В Госдуме предложили ввести бесплатные безлимитные проездные для детей до 16 лет

Единые бесплатные проездные для детей до 16 лет могут ввести в России. С такой инициативой намерен выступить зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев, сообщают Известия.

По данным издания, в Думу в ближайшее время внесут законопроект, согласно которому перевозка детей в возрасте от 7 до 16 лет в общественном транспорте должна будет осуществляться по бесплатному проездному. Количество поездок при этом неограниченно, отмечает Ura.ru.

Выпадающие доходы транспортных компаний предлагается компенсировать из федерального бюджета. По мнению Зайцева, другие детали законопроекта определит правительство страны.

Как отмечают авторы инициативы, эта мера дополнит принятый в феврале закон, согласно которому детей-безбилетников до 16 лет запрещено высаживать из общественного транспорта, сообщает РЕН ТВ.

