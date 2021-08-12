В Госдуме предложили вернуть распределение для выпускников вузов

В России необходимо вернуть систему распределения для студентов, заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такая мера могла бы коснуться студентов педагогических и медицинских вузов, которые обучаются на бюджете.

«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — объяснил свою позицию парламентарий в интервью URA.RU.

По его мнению, такая система поможет восполнить недостаток кадров в больницах и школах. Также Нилов напомнил, что распределение есть сейчас в военных вузах.

