В Госдуме предложили вернуть распределение для выпускников вузов
В России необходимо вернуть систему распределения для студентов, заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такая мера могла бы коснуться студентов педагогических и медицинских вузов, которые обучаются на бюджете.
«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — объяснил свою позицию парламентарий в интервью URA.RU.
По его мнению, такая система поможет восполнить недостаток кадров в больницах и школах. Также Нилов напомнил, что распределение есть сейчас в военных вузах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru