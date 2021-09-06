В Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время
В России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время. С таким призывом выступил глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
«Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов», — цитирует депутата Госдумы URA.RU.
При этом, парламентарий полагает, что возращение к переводу стрелок часов жители страны оценили бы положительно, пишет Газета.ру. По мнению Жигарева, это также создаст удобства и с точки зрения перелетов, и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе.
Между тем, сомнологи категорически против перевода часов на «зимнее» и «летнее время». Об этом в НСН рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.
«Все это мы уже проходили, все это уже было! В Думе мы были два раза на слушаниях с моим коллегой, когда медведевское время отменяли. Всем им уже сто раз объясняли, что все это очень вредно, не нужно этого делать ни в коем случае. Если бы не было распоряжения свыше, никогда бы это время медведевское, к которому было столько нареканий, не отменили. Слава богу, отменили! И все равно мы опережаем солнце на час. Осенью и в начале зимы это очень вредно. Сколько мы ни боролись, ни объясняли, доказывали – никто не слушает ничего. Такие вопросы голосованиями не решаются, это мнение ученых и врачей. Хронобиологами, нашими и немецкими, доказано, что даже один час пробуждения до восхода солнца приводит к значимому увеличению количества онкологических заболеваний. Так называемая эндокринно-зависимая онкология. Мы постоянно призываем, чтобы все регионы жили по часовым поясам», - подчеркивает ученый.
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