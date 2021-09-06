В Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время

В России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время. С таким призывом выступил глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов», — цитирует депутата Госдумы URA.RU.

При этом, парламентарий полагает, что возращение к переводу стрелок часов жители страны оценили бы положительно, пишет Газета.ру. По мнению Жигарева, это также создаст удобства и с точки зрения перелетов, и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе.