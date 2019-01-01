В Госдуме предложили увеличить скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД
В Госдуме готовят новый законопроект о скидке в 70% на штрафы за нарушения, предусмотренные отдельными статьями административного кодекса. В частности, за нарушение правил парковки. Авторами документа является группа депутатов от ЛДПР.
Там подчеркнули, что разработка этого законопроекта стала своеобразной реакцией на предложение главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова. Он рассказал о том, что нужно отменить скидки при досрочной оплате штрафов для тех, кто постоянно нарушает ПДД. Он также подчеркнул, что скидки на штрафы за повторяющиеся правонарушения являются «странной льготой»
Как напоминает НСН, в настоящий момент автомобилисты могут оплатить штраф со скидкой 50%. Сумма будет снижена в два раза, если платеж совершен в 20-дневный срок с даты вынесения постановления.
Между тем, ранее сообщалось, что в некоторых городах России могут появиться платные перекрестки, а также участки дорог. Предполагается, что такое нововведение заставит водителей более тщательно выбирать свой маршрут и, как следствие, избавит дороги от пробок. В Национальной технологической инициативе «Автонет» рассказали, что первый эксперимент в одном из российских городов будет проведен уже в следующем году.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в реализации идеи платных перекрестков.
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