В Госдуме предложили увеличить скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД

В Госдуме готовят новый законопроект о скидке в 70% на штрафы за нарушения, предусмотренные отдельными статьями административного кодекса. В частности, за нарушение правил парковки. Авторами документа является группа депутатов от ЛДПР.

Там подчеркнули, что разработка этого законопроекта стала своеобразной реакцией на предложение главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова. Он рассказал о том, что нужно отменить скидки при досрочной оплате штрафов для тех, кто постоянно нарушает ПДД. Он также подчеркнул, что скидки на штрафы за повторяющиеся правонарушения являются «странной льготой»

Как напоминает НСН, в настоящий момент автомобилисты могут оплатить штраф со скидкой 50%. Сумма будет снижена в два раза, если платеж совершен в 20-дневный срок с даты вынесения постановления.