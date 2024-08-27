В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей с 2025 года. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них — это вопрос не только достатка, но и качества жизни», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечается, что низкий МРОТ провоцирует необоснованную дифференциацию доходов, снижение совокупного спроса, тормозит рост ВВП, а также не стимулирует работодателей применять новые технологии, рациональные и справедливые системы оплаты, увеличивать производительность труда. Граждане, получающие зарплату на уровне МРОТ — 19 242 рубля — не могут жить на нее и вынуждены брать кредиты.
Увеличение МРОТ призвано в условиях санкций и роста инфляции вывести значительное количество россиян из нищеты, снизить социальную напряженность, обеспечить развитие ориентированных на внутренний рынок отраслей экономики.
Ранее Минтруд России предложил повысить МРОТ до 22 400 рублей с 1 января 2025 года, напоминает Ura.ru.
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