В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для граждан ряда стран
Граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, живущие на территории России, могут вновь получить право на упрощенное получение гражданства РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на поправку в закон «О гражданстве».
Соответствующие изменения вносит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В принятой в первом чтении версии законопроекта получение гражданства в упрощенном порядке возможно через указ президента РФ.
Поправка Затулина может восстановить право на упрощенное гражданство для жителей указанных соседних государств, которые имеют вид на жительство в России, пишет RT.
Кроме того, парламентарий предложил сократить с трех лет до года срок проживания в РФ для права на упрощенное получение гражданства. Также депутат представил поправку о возможности упрощенного получения российского паспорта для состоящих в браке с гражданином или гражданкой РФ.
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