В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для граждан ряда стран

Соответствующие изменения вносит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В принятой в первом чтении версии законопроекта получение гражданства в упрощенном порядке возможно через указ президента РФ.

Поправка Затулина может восстановить право на упрощенное гражданство для жителей указанных соседних государств, которые имеют вид на жительство в России, пишет RT.

Кроме того, парламентарий предложил сократить с трех лет до года срок проживания в РФ для права на упрощенное получение гражданства. Также депутат представил поправку о возможности упрощенного получения российского паспорта для состоящих в браке с гражданином или гражданкой РФ.

