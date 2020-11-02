В Госдуме предложили снижать тарифы в часы пик на проезд в городском транспорте

В московском метро со 2 ноября будут действовать скидки до 50% на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Проехать по такому тарифу можно будет с момента открытия подземки до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15. Эксперимент планируется проводить до 2 июля 2021 года. Его цель — снизить нагрузку на метро в утренний час пик, что особенно актуально на фоне пандемии коронавируса.

Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил распространить это нововведение на другие виды наземного транспорта.

По его словам, такая мера снижает нагрузку на метро. «Это создаёт дополнительный инструмент конкурентоспособности того или иного вида транспорта, и это здорово», - передает «Радио1» его слова.

