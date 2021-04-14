В Госдуме предложили штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете
Депутаты от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов и Владимир Афонский в среду внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах до 500 тысяч рублей для рекламодателей за нарушение запрета на рекламу алкоголя в интернете, сообщает ТАСС.
Также за розничную продажу алкоголя в интернете предлагается штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей вместо 300 тысяч сейчас.
По данным авторов законопроекта, объем нелегальной торговли алкоголем в интернете в 2018 году составили 2,1 млрд рублей, а рекламодатель несет ответственность на общих основаниях.
Как отмечает агентство, правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, так как за распространение рекламы рекламодатель не осуществляет, а для распространителей рекламы все необходимые санкции в законодательстве уже прописаны.
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