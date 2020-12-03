В Госдуме предложили сделать обязательным сурдоперевод выступлений Путина
Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили в обязательном порядке сопровождать телевизионные выступления президента РФ сурдопереводом. Соответствующий законопроект внесён в электронную базу данных Госдумы.
В пояснительной записке к документу говорится, что перевод публичных выступлений главы государства на русский жестовый язык (сурдоперевод) следует включить в перечень лицензионных требований к телеканалам, с целью «создания для людей с инвалидностью по слуху необходимых условий для адаптации в обществе».
Лидер фракции Сергей Миронов отметил, что в соответствии с действующими нормами телеканалы обязаны сопровождать сурдопереводом 5% своих программ, однако многие каналы не соблюдают даже эти требования, о чём ему сообщают граждане.
«В мой адрес поступило огромное количество жалоб и обращений из-за того, что весной многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о введении карантина», - подчеркнул Миронов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Москвичам пообещали «марсианскую» погоду
- Оппозиция Армении выдвинула кандидата на пост премьера
- Лавров призвал Киев не саботировать минские соглашения
- Курс доллара впервые с сентября упал ниже 75 рублей
- Вакцинация от коронавируса началась в Совфеде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru