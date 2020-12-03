В Госдуме предложили сделать обязательным сурдоперевод выступлений Путина

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили в обязательном порядке сопровождать телевизионные выступления президента РФ сурдопереводом. Соответствующий законопроект внесён в электронную базу данных Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что перевод публичных выступлений главы государства на русский жестовый язык (сурдоперевод) следует включить в перечень лицензионных требований к телеканалам, с целью «создания для людей с инвалидностью по слуху необходимых условий для адаптации в обществе».

Лидер фракции Сергей Миронов отметил, что в соответствии с действующими нормами телеканалы обязаны сопровождать сурдопереводом 5% своих программ, однако многие каналы не соблюдают даже эти требования, о чём ему сообщают граждане.

«В мой адрес поступило огромное количество жалоб и обращений из-за того, что весной многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о введении карантина», - подчеркнул Миронов.

