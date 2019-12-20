В Госдуме предложили ревизовать все сим-карты в России

Депутат Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов считает необходимым организовать инвентаризацию всех активных сим-карт, а также создать общероссийскую платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на граждан и компании. Соответствующее предложение народный избранник направил главе ведомства Александру Жарову, сообщает РБК.

Свою инициативу Чернышов объясняет нерешённостью вопроса рынка серых идентификационных электронных модулей абонента мобильной связи. Как отмечает депутат, мошенники не редко оформляют сим-карты на добросовестных пользователей, о чем последние даже не догадываются.

При этом как можно организовать инвентаризацию и усилить борьбу с рынком серых сим-карт, в депутатском обращении не уточняется. Согласно информации Роскомнадзора, за 11 месяцев этого года из оборота было изъято более 54 тысяч нелегальных сим-карт.

