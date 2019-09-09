В Госдуме предложили проверить Билана на наркотики после выступления в Самаре

В Госдуме прокомментировали выступление Дмитрия Билана в Самаре, за которое горожане попросили певца извиниться.

Как пишет «Свободная пресса», депутат Виталий Милонов призвал проверить его на наличие наркотической зависимости.

Ранее в сети жители города начали собирать петицию с требованием извиниться перед зрителями за неадекватное поведение на сцене. Отмечается, что на концерте Билан показывал неприличные жесты, не попадал в ноты, ложился на сцену и у него постоянно падал микрофон.



