В Госдуме предложили полностью запретить рекламу пива на телевидении
Рекламу пива на телевидении могут полностью запретить, соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду». Об этом сообщил лидер объединения Сергей Миронов.
«Телеэфир, в том числе спортивных каналов, забит рекламой безалкогольного пива... На самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%. Рекламодатели борются за узнаваемость марки и добиваются своей цели», — написал политик в Telegram-канале.
Как отметил Миронов, такие ролики нацелены на молодежь и связывают потребление пивной продукции с позитивными эмоциями. В связи с этим необходимо запретить рекламу и безалкогольного пива.
Ранее Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный, а Землю Франца-Иосифа назвать в честь ученого Михаила Ломоносова, напоминает RT.
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