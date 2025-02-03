В Госдуме предложили полностью запретить рекламу пива на телевидении

Рекламу пива на телевидении могут полностью запретить, соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду». Об этом сообщил лидер объединения Сергей Миронов.

«Телеэфир, в том числе спортивных каналов, забит рекламой безалкогольного пива... На самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%. Рекламодатели борются за узнаваемость марки и добиваются своей цели», — написал политик в Telegram-канале.

Как отметил Миронов, такие ролики нацелены на молодежь и связывают потребление пивной продукции с позитивными эмоциями. В связи с этим необходимо запретить рекламу и безалкогольного пива.

Ранее Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный, а Землю Франца-Иосифа назвать в честь ученого Михаила Ломоносова, напоминает RT.

