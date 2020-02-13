В Госдуме предложили отменить наказание за покупку «шпионских» гаджетов

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить статью Уголовного кодекса РФ 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает АГН «Москва».

По мнению авторов законопроекта, эта статья стала поводом для необоснованного уголовного преследования россиян. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил, что курганский фермер Евгений Васильев едва не лишился свободы из-за GPS-трекера для своего телёнка. А в Москве правоохранители поймали молодого отца на продаже камеры-видеоняни, которую он покупал для наблюдения за своим ребёнком.

По словам Миронова, в 2019 году по этой статье были осуждены почти 300 человек. Не помогли даже разъяснения Верховного суда о том, что статью не следует применять для случаев использования «шпионских» гаджетов в быту – для обеспечения безопасности семьи и имуществе, слежении за животными.

