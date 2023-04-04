В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить специальное обучение

Как отметила Лантратова, необходимо разработать образовательную программу для аниматоров в формате курса повышения квалификации, чтобы они научились «безопасной работе с клиентами». Кроме того, по мнению депутата, следует ввести обязательное прохождение медосмотра при приеме аниматоров на работу и требование о наличии медкнижки.

«Особенно важно выявлять людей с психическими расстройствами, склонностью к садизму», — подчеркнула парламентарий.

Лантратова указала, что это необходимо, так как аниматоры работают с детьми.

Ранее Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку автомобилей российского производства, напоминает РИА ФАН.

