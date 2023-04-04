В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить специальное обучение
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ужесточить требования к аниматорам, обязав их проходить специальное обучение и медицинское освидетельствование. Об этом парламентарий сообщила в беседе с РИА Новости.
Как отметила Лантратова, необходимо разработать образовательную программу для аниматоров в формате курса повышения квалификации, чтобы они научились «безопасной работе с клиентами». Кроме того, по мнению депутата, следует ввести обязательное прохождение медосмотра при приеме аниматоров на работу и требование о наличии медкнижки.
«Особенно важно выявлять людей с психическими расстройствами, склонностью к садизму», — подчеркнула парламентарий.
Лантратова указала, что это необходимо, так как аниматоры работают с детьми.
Ранее Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку автомобилей российского производства, напоминает РИА ФАН.
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