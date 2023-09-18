В Госдуме предложили новый порядок назначения директоров школ

Депутат Лантратова в своëм Telegram-канале заявила, что направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о новом порядке назначения директоров школ.

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По её мнению, следует предоставить педагогам право самим утверждать кандидатуру руководителя. Для этого претендента должны поддержать не менее 75% учителей.

Также она считает, что кандидату следует предоставить два месяца испытательного срока, после чего проводить голосование среди педагогов.

«Кроме того, важно, чтобы одобрение деятельности директора учебного заведения 75% педагогического состава стало обязательным условием прохождения процедуры аттестации директоров учебных заведений», - считает Лантратова.

Она указала, что данный механизм позволит повысить уровень руководителей образовательных организаций, а также заставит директоров больше заботиться о педагогах.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нового руководства школы №22 Екатеринбурга, из неё уволились порядка 20 учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в Минпросвещения заявили, что вопрос был решён.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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